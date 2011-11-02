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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 09:12 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日增逾一成,中国平安交易活跃

路透北京11月2日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

174,795万元人民币,较上交易日增加11.6%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额为

10,075万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,000,800 103,496 31,118

深圳证券交易所 1,332,320 71,299 20,958 (完)

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--发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯

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