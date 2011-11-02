〔加拿大个股〕汤森路透CEO预计公司改组将推动2013年营收增长

路透11月1日电---汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)第三季业绩有所改善,但首席执行官葛洛瑟表示,最近实施的改组要到2013年方能推动营收增长.

不过,服务银行及其它金融机构的市场部门增长依然低迷,因金融客户一直在大规模裁员和削减成本.

葛洛瑟还表示,旗舰产品Eikon在部分领域的销售情况令人失望,例如投资管理领域.

"我们不是魔术师,"葛洛瑟周二接受采访称,"像我们这样的反复性订购业务,如果今年秋季表现不错...那明年市场部门销售情况就会好转.而这其实要到2013年才能体现(到营收上)."

汤森路透维持2011年财测不变,未公布2012年财测.

了解董事会想法的消息人士曾在7月表示,该公司控股股东--加拿大汤森家族一直担心市场部门的表现,葛洛瑟被要求在一年左右时间里扭转业绩.

葛洛瑟9月宣布,将把表现强劲的专业部门(主要客户是律师和会计师)与市场部合并.

作为改组的一部分,前专业部门主管Jim Smith被提拔为首席运营官,成为接替葛洛瑟的有力人选.

葛洛瑟在业绩发布声明中称:"我们预计这些变动将改善2012年销售表现,并有利于2013年营收增长."

汤森路透股价在纽约市场收低2.2%,但在加拿大市场收高0.7%.该股已从年内高位下跌约30%.

"目前明确的一点是,2012年不会特别好,"Sanford

Bernstein & Co分析师Claudio Aspesi称.

汤森路透确认2011年财测不变,因利润率上升.不过,占总营收约58%的市场部门营收增幅仅为1%,因银行继续裁员,且欧债危机令市场恐慌.

汤森路透曾表示,截至9月末,已卖出32,000部Eikon,高于6月末的28,000和3月末的19,000部.

葛洛瑟称,年底将有一项"重要"升级计划,改善Eikon功能和表现.

加拿大一主要银行的分析师称:"我认为进入这个季度时人气极其负面,所以业绩优于预期,部分投资者原本以为2011年财测会被下调."

其并称:"如果欧洲问题得不到解决,(汤森路透)肯定会受影响."(完)

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