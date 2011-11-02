《中国新债预测》国开行五年固息债利率预测均值4.11%,接近二级市场

* 招标品种: 国开行五年期固息金融债

* 招标金额: 不超过200亿元

* 招标时间: 周四(3日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商和基金)

* 预测均值: 4.11%

* 预测区间: 4.05%-4.18%

路透上海11月2日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,货币政策适度微调的预期持续激发债市做多热情,而月初资金利率掉头向下,更是支撑买气.预计该期债利率均值为4.11%,接近二级市场水平.

华南一券商交易员表示,近期债市表现强劲,收益率呈现下行格局,其中,具有指标性意义的10年左右国债收益率已接近3.70%关口,整体多头气氛浓厚.对于明天招标的国开债,中标利率料将落在4.10%-4.15%区间内.

"就觉得(现券收益率)一直在下啊,"他感叹.

上海一银行分析师亦认为,看多债市的整体氛围将影响到本期债的投标.同时,临近年底,政策性金融债供给量逐步减少,该期债期限又适中,均将增添其吸引力.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期固息政策金融债最新收益率报4.1244%;二级市场上,剩馀期限约4.7年的国开行固息债110244券最新双边报价CN110412=CFXM在4.12%/4.05%.

中国银行间市场周三回购利率CNREPO=CFXS续跌,因央行回笼资金力度较上周明显减弱,且月初流动性本就宽裕,不过考虑到下周一将例行上缴存款准备金,回购利率跌势料难以延续.

该期债为国开行今年第59期金融债.具体条款如下:

第59期

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招标总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 11月3日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 11月8日

起息日 11月8日

分销期 11月4日-11月8日

上市日 11月14日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)