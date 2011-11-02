《中国新债预测》国开行五年固息债利率预测均值4.11%,接近二级市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 招标品种: 国开行五年期固息金融债
* 招标金额: 不超过200亿元
* 招标时间: 周四(3日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商和基金)
* 预测均值: 4.11%
* 预测区间: 4.05%-4.18%
路透上海11月2日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,货币政策适度微调的预期持续激发债市做多热情,而月初资金利率掉头向下,更是支撑买气.预计该期债利率均值为4.11%,接近二级市场水平.
华南一券商交易员表示,近期债市表现强劲,收益率呈现下行格局,其中,具有指标性意义的10年左右国债收益率已接近3.70%关口,整体多头气氛浓厚.对于明天招标的国开债,中标利率料将落在4.10%-4.15%区间内.
"就觉得(现券收益率)一直在下啊,"他感叹.
上海一银行分析师亦认为,看多债市的整体氛围将影响到本期债的投标.同时,临近年底,政策性金融债供给量逐步减少,该期债期限又适中,均将增添其吸引力.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期固息政策金融债最新收益率报4.1244%;二级市场上,剩馀期限约4.7年的国开行固息债110244券最新双边报价CN110412=CFXM在4.12%/4.05%.
中国银行间市场周三回购利率CNREPO=CFXS续跌,因央行回笼资金力度较上周明显减弱,且月初流动性本就宽裕,不过考虑到下周一将例行上缴存款准备金,回购利率跌势料难以延续.
该期债为国开行今年第59期金融债.具体条款如下:
第59期
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招标总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 11月3日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 11月8日
起息日 11月8日
分销期 11月4日-11月8日
上市日 11月14日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。