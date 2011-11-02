〔澳股业绩〕Westpac全年度获利创纪录新高,将继续致力于成本削减

路透悉尼11月2日电---澳洲第三大银行--Westpac Banking Corp (WBC.AX)周三公布报告称,由于坏账费用减少,下半年度获利增长7%,从而令全年获利再创纪录高位.报告还称,该行将继续专注于成本削减,因贷款增长动能衰竭.

该行表示,下半年现金获利总计31.3亿澳元(约合32亿美元),与分析师预估相符,且高于上年同期的29.3亿澳元.

Westpac称,本年度雇员人数可能会减少,该行可能会遭遇一次性重组支出.Westpac现正专注于多个品牌,以期在集中化的市场内占领更多份额.

"在增速较低的环境下,我们需要更加关注生产率,减少重复之处,"首席财务官Phil Coffey称,"今年雇员总数可能减少."

在截至9月30日的一年,Westpac重组成本达9,000万澳元,雇员人数减少767人,至37,712人.

今年迄今,Westpac股价已累计下跌1.2%,仍为顶级银行中表现第二佳的银行,而同期大盘下跌10.8%.(完)