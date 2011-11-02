〔澳股业绩〕Westpac全年度获利创纪录新高,将继续致力于成本削减

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼11月2日电---澳洲第三大银行--Westpac Banking Corp (WBC.AX)周三公布报告称,由于坏账费用减少,下半年度获利增长7%,从而令全年获利再创纪录高位.报告还称,该行将继续专注于成本削减,因贷款增长动能衰竭.
该行表示,下半年现金获利总计31.3亿澳元(约合32亿美元),与分析师预估相符,且高于上年同期的29.3亿澳元.
Westpac称,本年度雇员人数可能会减少,该行可能会遭遇一次性重组支出.Westpac现正专注于多个品牌,以期在集中化的市场内占领更多份额.
"在增速较低的环境下,我们需要更加关注生产率,减少重复之处,"首席财务官Phil Coffey称,"今年雇员总数可能减少."
在截至9月30日的一年,Westpac重组成本达9,000万澳元,雇员人数减少767人,至37,712人.
今年迄今,Westpac股价已累计下跌1.2%,仍为顶级银行中表现第二佳的银行,而同期大盘下跌10.8%.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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