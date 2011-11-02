《热点透视》欧元区危机已退回到原点,甚至更糟

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 石冠兰

路透伦敦11月1日电---上周欧盟峰会之後市场的劲扬走势彻底结束了.希腊宣布计划对最新救援协议进行全民公投,让一切努力付之东流.银行挤兑、无序违约、希腊退出欧元区及恶性传染他国,这一切将不再只是幻象.

帕潘德里欧在呼吁全民公投的时候到底在想什麽,这不得而知.这位希腊总理看来令其欧洲同僚们大感意外.国内对他处理危机方式的无情批评,加上欧洲他国将永久监督希腊政府行为的巨大压力,可能导致他最终支撑不住了.

上周计划的债务重组及救援协议对希腊而言并不算理想.即便到了2020年,希腊的债务仍将为国内生产总值(GDP)的120%.民众亦将持续忍受撙节措施.但计划中确也包括了其他欧洲国家承诺提供1,300亿欧元新贷款,其中300亿欧元专门用于希腊银行业资本重组.

如果希腊在或于明年1月进行的公投中投了否决票,那麽也就失去了这些救援举措.考虑到希腊政府的资金只够维持到明年初,那麽就会被迫无序违约.接着该国银行就会破产,因为它们持有巨额希腊公债,而这会导致经济进一步跌入深渊.希腊除了退出欧元区之外别无他选.那将带来混乱状况,尤其是希腊政府仍有基本预算赤字.由于没人愿意提供融资,该政府将不得不实施更为严格的撙节计划.

帕潘德里欧或许希望如此噩梦般的场景将使得国民投赞成票.但这样的恐吓战术却会在希腊人有机会投票前就引发很多问题.存款人一直在从希腊银行中取出资金.面对可能出现否决票、退出欧元区以及本国银行破产的情况,银行挤兑将升级.截至8月时,希腊银行仍拥有1,890亿欧元存款.到时欧洲央行不得不决定是否允许希腊央行继续为该国银行业提供紧急贷款,甚或迫使该国银行在公投前就破产.

对于欧元区其他国家的传染将比目前情景更为恐怖.意大利是最薄弱的环节.该国自身的政治闹剧已经令市场感到不安了.其10年期债券收益率(殖利率)已升至6.2%,这一水平可能难以在长期内维持.

上周的方案提出了增强欧元区救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)能力的计划,这一设想足以为意大利提供所需的安全网.隐患在于,这要基于一些未经过测试的金融工程操作,包括从中国融资.随着希腊抛出重磅炸弹,EFSF要标售自身债券将更为艰巨.

当然,现在还存在其他场景以及可能的应急计划.帕潘德里欧并没有指出要求希腊民众就什麽进行投票.也许他会提出一个巧妙的问题,可确保投票结果是赞成票.还可以设想的是,他的政府在公投之前就倒台了,其他总理将取而代之.

同时,欧洲他国可能看到自身的绝境,决定准备继续支持希腊,不论是在公投期间,甚至在公投出否决票之後也一如既往,目的是避免出现无序违约.他们可能决定重新部署,要求希腊债权人进行更多减记,从而使希腊的债务负担降低到更可持续的水平.最後,欧洲央行尚未启用重型武器.理论上欧洲央行可力挽狂澜,比如直接借款给EFSF,尽管这将有违其原则.

不过有一件事是清楚的.帕潘德里欧抛出的重磅炸弹已使得欧元区危机重返原点,甚至更为糟糕.(完)