〔中国经济〕物价压力仍较高,经济继续向正确方向运行--财政部副部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月2日电---中国财政部副部长李勇周三称,中国经济继续向正确方向运行,但面临来自贸易保护主义和汇率波动的挑战.明年经济工作重点是保持经济快速平稳发展、结构转型以及通胀管理.
他在出席一论坛时并称,中国物价压力仍较高;因人民币升值及贸易保护主义,出口企业面临困难;中国政府在试图抑制房地产业时面临风险;政府需要深化财税改革,银行体系处于比较健康状态.
李勇并表示,2012年全球将保持较大通胀压力.中国将与其他国家、世行及国际货币基金组织(IMF)一道帮助欧洲应对债务危机.
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.(完)
--发稿 沈燕/邵晓忆; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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