〔中国经济〕物价压力仍较高,经济继续向正确方向运行--财政部副部长

路透北京11月2日电---中国财政部副部长李勇周三称,中国经济继续向正确方向运行,但面临来自贸易保护主义和汇率波动的挑战.明年经济工作重点是保持经济快速平稳发展、结构转型以及通胀管理.

他在出席一论坛时并称,中国物价压力仍较高;因人民币升值及贸易保护主义,出口企业面临困难;中国政府在试图抑制房地产业时面临风险;政府需要深化财税改革,银行体系处于比较健康状态.

李勇并表示,2012年全球将保持较大通胀压力.中国将与其他国家、世行及国际货币基金组织(IMF)一道帮助欧洲应对债务危机.

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.(完)