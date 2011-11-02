《热点透视》瑞士信贷裁员减支有必要,但不足够

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Margaret Doyle; 编译 侯向明

路透伦敦11月1日电---瑞士信贷CSGN.VX在勇敢的面对现实.为了应对令人失望的业绩及市场的大幅下挫,瑞士信贷已宣布计划在2014年前,收缩公司固定收益、大宗商品和外汇(FICC)交易业务部门的资产负债表规模至当前的一半.瑞士信贷还再度大砍成本及裁员,裁减了1,500个职位,并节省了10亿瑞郎.虽然这些措施对提高股东权益报酬率(ROE)是必要的,但如果要想实现15%的ROE目标,那麽瑞士信贷还将需要去证明一些大胆的假设是正确的.瑞士信贷第三季ROE为6%.

首先一个大的假设就是愈加严格的资本监管的影响,将大部分被该银行风险加权资本(RWA)规模的不断缩减所抵消,进而降低其资本要求.资本监管的收紧会打压公司ROE.第二个假定则是该银行能够通过削减成本而维持获利,以此去弥补因风险加权资本减少而导致的营收下降.

以FICC业务部门为例.假设严格的巴塞尔协议III已然得以实施,那麽瑞士信贷的业务表现也只能令其自2009年初以来的ROE略高于7%.瑞士信贷估计,通过利用其新的且经过瘦身的有效业务模式,公司ROE应会达到16%.

但这种情况的前提是,尽管削减风险加权资本规模,但投行业务营收仅减少了2.1亿瑞郎.诚然,当时营收减少9.25亿瑞郎而拖累公司获利的情况料不会重现.即便如此,瑞士信贷暗示其能够在资产负债表大幅缩减的形势下获得类似规模的营收.

此外,缩减资产负债表规模也并非是没有成本的.若要出脱欧洲抵押债券等业务,就意味着需要赔本出售资产.瑞士信贷执行长Brady Dougan预计该银行受到的冲击将小于其它银行,因瑞士信贷行动较早.不过其它银行面临着同样的资本困境,所以会出手购买其资产的买家料将寥寥无几.

与此同时,瑞士信贷还希望通过整合其投行和私人银行部门来节省8亿瑞郎.这说明其最初构想的"一个银行"的战略只完成了一半.Dougan这次需要做得更好.(完)