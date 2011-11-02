〔日本个股〕索尼平井一夫将现身第二季财报会,关注企业改组进展

路透东京11月2日电---索尼(6758.T)接班呼声最高的人选将在周三的业绩发布会上现身,此一举动着实罕见,令人愈发冀望这个曾经辉煌的品牌至少已开始着手应对深陷泥潭的电视业务,并在智能手机领域向竞争对手们发起强劲挑战.

负责索尼消费电子业务的平井一夫,被视为是最有机会接替斯特林格(Howard Stringer)担任会长的候选人,他需要通过带领公司进行一场十分必要的变革来赢得声誉.

最为优先的要务是令索尼电视机业务摆脱亏损,索尼在8月就已表示正着手解决这一问题.同时要说服投资者相信,将重心转向移动业务的计划,能够令公司达成现正追求的获利复兴.

"他们过去的策略并不奏效,因此现在他们不得不重新企划,从头开始,"东京富国资产管理执行长樱井佑记表示.

"说实话,他们似乎有点犹豫不决."

作为日本曾经的高科技行业象徵,索尼正勉力推出成功的产品,且发现自己在电视和移动设备等领域已被三星电子(005930.KS)超越.三星现已成为最大的电视机品牌,第三季在智能手机领域也超越了苹果(AAPL.O).

索尼已在过去几年出售位于西班牙、斯洛伐克和墨西哥的多座电视机工厂,并将超过一半的生产工作外包给台湾鸿海精密(2317.TW)等公司,而苹果也是这家台湾电子代工巨头也的重要客户.

索尼仍保持旗下的四座彩电工厂,分别位于日本、巴西、中国和马来西亚.

但索尼的平板电视市场份额被韩国三星和一群行动更为敏捷的亚洲同行所侵蚀.

更糟糕的是,索尼的彩电业务即将录得连续八年亏损,这与日本同行Panasonic(6752.T)遭遇同样的困境,部分原因是索尼采购的液晶显示器(LCD)面板来自价格较高的合资工厂,而不是公开市场.

汤森路透I/B/E/S访问分析师的预测均值显示,索尼周三料将公布7-9月营业利润400亿日圆(5.13亿美元),较上年同期锐减42%.索尼生产PlayStation游戏机和Bravia彩电等产品.

索尼首席财务官Masaru Kato在本月稍早的专访中警告称,目前不准备发布彩电业务重组的重大消息,这可能让投资者感到失望.

但摩根大通证券分析师和泉美治指出,"尽管市场认为索尼公司正在彩电业务上迟未有行动,我们认为最新声明将证实索尼正采取措施提高盈利能力."

今年以来,索尼的股票已暴跌46%,远超过日经指数.N225的14%跌幅.(完)