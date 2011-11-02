〔基金观点〕深跌太阳能股明年第一季将触底,提供增持良机--Calvert

路透法兰克福11月1日电---美国资产管理公司Calvert Investments的基金经理Jens Peers表示,深跌的太阳能股将在2012年第一季触底,使其有机会在反弹行情上演前增持太阳能股.

"我认为太阳能板块可能会在明年第一季触底,该板块通常在这段时期表现疲软,"Jens Peers谈到.

他补充说,"因此如果你认为会出现反弹,届时就可能是再次增持的好时机."他还提到,中国太阳能公司及设备安装业务活跃的公司是潜在投资目标.

在监管和需求疲弱的打压下,多数可再生能源股的表现明显逊于大盘,因这类股常常吸引大批卖空者出手.

Peers称,多数太阳能公司的市净率(股价净值比,市账率)很低,若市场稳定下来,它们的股价可能会反弹.

根据汤森路透旗下股票研究公司StarMine称,美国太阳能硅片制造商--MEMC ElectronicWFR.N的市净率仅为64.3%.MEMC是Calvert持仓量最大的股票之一.

Calvert对太阳能股的投资配比为18.3%,持仓量仅次于风能股,位居第二.在过去18个月中,Calvert对太阳能股的投资配比从34%逐步下滑.

Peers表示,资金被转投至节能和电网公司等新兴行业,例如,现在Calvert投资配比最大的个股是意大利Prysmian(PRY.MI).Prysmian是全球最大的电缆制造商,也生产把风能从近海工厂输送至内陆地区的电缆.

另一支Calvert重仓持有的股票为Itron Inc(ITRI.O),这家公司生产可监控电量且节能的家用电表.Calvert还投资于风力涡轮机变速器专业制造商Hanse TransmissionsHSNT.L和奥地利电力集团Verbund(VERB.VI).

此外,Peers还持有全球以市值计最大的太阳能公司First Solar(FSLR.O)的股票.上周该公司宣布执行长Robert Gillette将离任,自那以後,其股价已累计下挫14%.(完)