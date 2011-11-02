〔美国经济〕10月非农就业岗位料增9.5万,就业市场展现潜在韧劲

公布数据:美国劳工部公布10月非农就业报告

公布时间:11月4日(周五)1230GMT

路透预测:

非农就业岗位 民间就业岗位

预估中值 +95,000 +120,000

预估低点 +50,000 +75,000

预估高点 +168,000 +187,000

前值 +103,000 +137,000

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失业率 每周平均工时 平均时薪

预估中值 9.1% 34.3 +0.2%

预估低点 8.9% 34.3 +0.1%

预估高点 9.2% 34.4 +0.3%

前值 9.1% 34.3 +0.2%

观察重点:

美国就业市场在10月料展现部分潜在强势,非农就业岗位料增加9.5万个,薪资或连续第二个月上升,为仅仅几个月前还挣扎于衰退边缘的经济提供进一步激励.

虽然10月非农就业岗位增幅初估值低于9月的10.3万,但事实上已有改善,因为Verizon Communications的45,000罢工工人回岗,为9月的就业做了一定程度的贡献.

9月至10月非农就业报告调查期间,请领失业金人数减少了2.5万个,暗示裁员速度放缓且雇聘情况在好转.其他就业指标亦未显示就业市场状况恶化.

民间就业岗位料增加1.2万个,但政府部门就业岗位料减少2.5万,为连续第二个月下降.9月政府就业岗位减少3.4万,主要是因为地方政府裁减教师职位.

一些分析师预计,10月教育相关的就业迅速回升,或导致政府就业岗位的降幅缩小.

政府以外的职位可能全面性增加,延续9月的势头.

商品生产行业的岗位料连续第二个月增长,不过建筑行业在9月意外增加2.6万个岗位後,10月可能回落.

分析师将建筑行业的岗位增加归因于飓风艾琳後的重建和清理活动.不过最近数月非住宅类建筑支出大幅上升,暗示建筑类职位增幅可能扩大.

制造业岗位料连续第三个月减少.10月一项衡量全国工厂就业的指标较9月下滑.

民间服务行业将再度贡献大部分新增职位.零售业就业可能连续第二个月增长.虽然企业对库存的严格管理显示出它们预计假日销售不会旺盛,但是仍有迹象表明潜在需求依然强劲.

失业率料连续第四个月维持在9.1%,5月以来一直持于9%上方.虽然失业率一直稳定,但其他失业指标在最近几个月恶化.

纳入有意愿工作但放弃求职以及出于经济原因只兼职这两类人群的更广义失业指标在9月升至九个月高位.

10月似乎也没有什麽好转.

平均失业期在9月触及40.5周的纪录高位,1,400万失业者中下岗时间达到六个月或更长的比例约为45%.10月这两项数据恐无大的改善.

每周平均工时料持稳在34.2小时,平均时薪或上升0.2%,9月亦为增长0.2%.(完)