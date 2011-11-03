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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 11:08 BJT

〔新债招标〕中国国开行五年债利率4.00%,明显低于市场预期--业内人士

路透上海11月3日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.00%,明显低于4.11%的市场预测均值;认购倍数约为2.04倍.

该期债为国开行今年第59期金融债.具体条款如下:

第59期

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招标总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 11月8日

起息日 11月8日

分销期 11月4日-11月8日

上市日 11月14日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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