〔新债招标〕中国国开行五年债利率4.00%,明显低于市场预期--业内人士

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透上海11月3日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.00%,明显低于4.11%的市场预测均值;认购倍数约为2.04倍.
该期债为国开行今年第59期金融债.具体条款如下:
第59期
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招标总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 11月8日
起息日 11月8日
分销期 11月4日-11月8日
上市日 11月14日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
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