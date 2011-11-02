《日圆汇率分析》日本将长枪短炮并用,阻击日圆升值

* 不大可能持续卖出日圆进行干预

* 像瑞士那样守住一个上限不切实际

* 日本担心触怒七国集团(G7)夥伴国

* 政府为追求干预汇市效果,将调整干预规模和时机

* 进一步干预可能选在东京定盘时间前後

路透东京11月1日电---日本砸下重金打压日圆,突显其下定决心要尽最大努力,缓解汇率上涨给其出口依赖型经济带来的压力,同时又不会开启或持续抛售日圆以扭转市场走势之路.

日本财务副大臣五十岚文彦表示,干预还没有结束,这暗示当局准备再次干预.日本当局周一干预汇市,抛售约7.7万亿(兆)日圆(990亿美元),约为之前在8月4日所创纪录干预规模的两倍.

日本财务大臣安住淳也表示,美元兑日圆在76和77左右的汇率水准"不合适",表明当局希望日圆汇率尽可能久地维持在78日圆上方.

但日本也很明白,日复一日地大举卖出日圆以守卫一个可承受的上限,有些不切实际,并且会招致七国集团(G7)的不满,因担心该做法可能会影响G7敦促新兴市场加强汇率灵活性的努力.

美元/日圆投资者也较日本近10年前反复干预时更加多元化.此外,日圆升值也受到日本无法控制的因素影响,比如欧债担忧,这使当局难以长期地影响汇率.

为了使未来干预的效果最大化,政府将改变干预的规模和时机.若日圆再次飙升,当局或再次抛出重磅炸弹,或采取多次规模较小的狙击.

熟悉日本汇率政策的消息人士表示,创纪录的干预规模可能具有一定的象征意义,但更重要的是在最佳时机出手,使投机客措手不及.

"日圆上涨将持续成为一个趋势,"其中的一位消息人士表示."有许多办法能够使干预发挥效力."

决策者也知道,试图长期打压日圆无异于打一场注定要失败的战斗.由于对欧债危机和美国经济状况的担忧,作为避险货币的日圆吸引了大量买需.

他们认为日本无法像瑞士一样控制汇率,因为考虑到日本的经济规模和日圆交易量,所以日圆汇率也更难控制.瑞士承诺采取无限制的干预措施,已有效地使瑞郎紧盯欧元.

但日本政府在日圆升至纪录高位时不能袖手旁观,很大程度上也是出于政治考虑.日本首相野田佳彦渴望修复同商界的关系,已经有越来越多的出口商要求政府干预日圆大幅升值,因为这损及他们的营收.

就在日本周一刚刚干预汇市之後,日本西部大阪市的一个商界游说团体要求当局更加频繁地干预汇市.大阪是Panasonic(6752.T)等大型电子制造商所在地.

"以日圆目前的汇率,外国公司将会蚕食日本的主要工业,日本会因此而衰落,"商界游说组织Kansai Association of Corporate Executives负责人Shinichi Otake周一在一场聚会上对日本央行总裁白川方明说.

**关键是帮助出口商**

在这样的压力下--但又顾忌频繁干预恐惹恼G7夥伴国--日本将尽可能设法推迟干预.不过若有必要让出口商有机会在较不痛苦的水准卖出美元,日本将毫不犹豫地砸下重金.

8月和周一这两次单边干预的时间,都恰在0100GMT银行设定当天客户参考汇率的东京定盘後,这个事实说明了当局有多在乎帮助出口商.

"当局在东京定盘後不久进行干预是很合乎常情的,因这个时间交易最活络,出口商可用有利的汇率卖出美元."一日系银行交易员说.

"当局提供机会给出口商,在较负担得起的水准卖出美元、买回日圆,来舒缓日圆升值对其获利造成的损害."SMBC日兴证券资深债市和汇市策略师Makoto Noji表示.

"这也是为什麽市场发现当局一连好几个小时在79.20日圆水准卖日圆."

市场预计,在出口商承受日圆强劲的压力之际,当局将持续采取这种作法,也就是说,如果日本还需再采取行动,最可能的时间就是在早间中段.

交易员表示,日本当局也可能尝试其他方法来让市场保持警戒,譬如抑制美元/日圆汇率,或甚至是在海外交易时段买进美元,以防投机客利用此间交易清淡,测试日圆的上档限度.

若日本有继续砸重金干预的必要,其要增加干预资金规模不会遭遇什麽大问题.

日本政府可提高特别外汇储备帐户的干预借款限额,国会每年在汇编年度预算时会审阅该帐户.

目前这并非什麽新做法.日本在2011/12年度连续两年上调该限额,并打算在预计国会本月将批准的第三笔追加预算时再度调高.

这使得在周一干预市场前,还有46万亿(兆)日圆的可动用资金,较日本2003-2004年干预汇市时砸下创纪录的35万亿日圆抛售规模还多.(完)