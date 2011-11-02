〔全球矿业〕河南豫光将在玻利维亚建造两座锌冶炼厂

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透拉巴斯11月1日电---玻利维亚政府周二表示,已与河南豫光国际经济技术合作有限公司签署合同,将在该国设立两座锌冶炼厂,成本大约5亿美元.
玻利维亚国有矿业公司Comibol负责人Hector Cordova告诉路透,河南豫光将为此项目提供融资,冶炼厂料于2015年投产.
"该项目将分为两阶段,第一阶段将持续一年左右,公司就项目技术、选址和工程设计进行研究.然後进入建造阶段,大约需要两年时间,因此我们预计(冶炼厂)将于2015年开始运转,"他说.
每座炼厂最终产能为每年处理10万吨锌精矿,但Cordova称,"我们将逐步达到这一目标."(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。