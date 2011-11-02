〔全球矿业〕河南豫光将在玻利维亚建造两座锌冶炼厂

路透拉巴斯11月1日电---玻利维亚政府周二表示,已与河南豫光国际经济技术合作有限公司签署合同,将在该国设立两座锌冶炼厂,成本大约5亿美元.

玻利维亚国有矿业公司Comibol负责人Hector Cordova告诉路透,河南豫光将为此项目提供融资,冶炼厂料于2015年投产.

"该项目将分为两阶段,第一阶段将持续一年左右,公司就项目技术、选址和工程设计进行研究.然後进入建造阶段,大约需要两年时间,因此我们预计(冶炼厂)将于2015年开始运转,"他说.

每座炼厂最终产能为每年处理10万吨锌精矿,但Cordova称,"我们将逐步达到这一目标."(完)