〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跌势暂停,静候美联储声明

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿11月2日电---澳元和新西兰元周三持稳,结束此前因希腊意外呼吁公投引发的一波跌势.市场观望美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否将实施更多量化宽松措施.
澳元兑美元AUD=D4反弹至1.0348美元,因交易员对空头仓位获利了结.澳元兑美元稍早一度跌至1.0280的低位,受希腊违约的担忧加剧拖累,此前总理帕潘德里欧(George Papandreou)准备推出全民公投.[ID:nCN1191474]
交易员称,在美联储1630GMT发表会後声明前,投资者似乎在调整仓位.澳元本周累计挫跌逾3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。