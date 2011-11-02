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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 10:08 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跌势暂停,静候美联储声明

路透悉尼/惠灵顿11月2日电---澳元和新西兰元周三持稳,结束此前因希腊意外呼吁公投引发的一波跌势.市场观望美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否将实施更多量化宽松措施.

澳元兑美元AUD=D4反弹至1.0348美元,因交易员对空头仓位获利了结.澳元兑美元稍早一度跌至1.0280的低位,受希腊违约的担忧加剧拖累,此前总理帕潘德里欧(George Papandreou)准备推出全民公投.[ID:nCN1191474]

交易员称,在美联储1630GMT发表会後声明前,投资者似乎在调整仓位.澳元本周累计挫跌逾3%.

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