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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 10:20 BJT

《外汇动态》出口商卖盘限制美元/韩元涨势,阻力位料在1,128-35

0150GMT---美元/韩元KRW=KFTC出现向上的跳空缺口,但韩国出口商逢高卖出,因其在1,128-1,135水准遭遇阻力.该水准在上周被突破前曾是主要支撑位.

美元/韩元上涨1.2%至1,126.9,此前一度高见1,132.3.

"出口商持续卖出,我实际上不愿意现在做多,但又担心外部因素,"首尔一家本土银行资深交易员称.

海外基金买卖兴趣均有,但买兴略强于卖兴.

一位驻新加坡的交易员称,"鉴于目前的避险氛围,增持多头看来更加安全."(完)

--编译 王兴亚;审校 龚芳

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