版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 10:12 BJT

〔中国新债〕江西煤炭集团下周三将发行6亿元中期票据,期限三年

路透上海11月2日电---中国江西省煤炭集团公司周三公告称,将于下周三(9日)在银行间债

市簿记建档发行6亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

江西煤炭集团 12 6 3 11/9簿记建档 中信银行 AA 11/11 11/14

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐