〔金属期市〕LME期铜反弹,观望美联储会议结论

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三反弹,扭转上日跌势,投资者等候今日稍晚的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果,期望央行发表进一步放宽货币政策的声明.
0129GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨1.4%,报每吨7,837.75美元,该期约前一交易日挫跌3.3%.
上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3微跌0.1%,报每吨57,660元人民币(9,074.17美元),追随隔夜伦敦盘跌势.该期约上日下跌0.9%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。