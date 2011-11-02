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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 10:20 BJT

〔金属期市〕LME期铜反弹,观望美联储会议结论

路透上海11月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三反弹,扭转上日跌势,投资者等候今日稍晚的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果,期望央行发表进一步放宽货币政策的声明.

0129GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨1.4%,报每吨7,837.75美元,该期约前一交易日挫跌3.3%.

上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3微跌0.1%,报每吨57,660元人民币(9,074.17美元),追随隔夜伦敦盘跌势.该期约上日下跌0.9%.

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