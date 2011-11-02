〔中国新债〕建行10年次级债利率申购区间5.30-5.60%,15年期5.55-5.75%

路透上海11月2日电---以资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周三公告称,明日将发行的10年和15年期固息次级债,票面年利率的申购区间分别为5.30%-5.60%和5.55%-5.75%.

建行周四将在银行间市场簿记建档发行合计300亿元人民币固息次级债,含30亿元10年期品种(第五年末附发行人赎回权)及270亿元15年期品种(第10年末附发行人赎回权)

发行人在该期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权,在300亿元的基本发行规模之外,增加发行不超过100亿元债券.

该期债缴款日和起息日为11月7日,发行期为11月3日-11月7日.

该两期债均按年付息,主承销商为交通银行(3328.HK)(601328.SS)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、国泰君安、中信建投、中德证券及中金公司.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,该期债券信用等级为AAA.

中国银行业正纷纷推出次级债发行计划,以提高资本充足率满足监管要求.此前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别发行了380亿元、500亿元和320亿元次级债.(完)

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