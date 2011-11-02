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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 10:41 BJT

〔全球经济〕全球金融市场近期将继续面临沉重压力--日本央行官员

路透日本甲府11月2日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里:

* 由于欧洲债务危机,全球金融市场近期将继续面临沉重压力

* 欧洲债务危机近期不太可能得到解决

* 全球经济放缓变得更加严重

* 全球投资者的避险情绪升高

* 如果全球投资者避险操作加速,日圆可能继续升值

* 日本央行正在采取更多的宽松措施,效果将不断显现

* 预计日本经济恢复温和复苏

* 需要关注泰国洪灾对日本企业的影响,尤其是汽车厂商.(完)

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