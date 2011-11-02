〔全球经济〕全球金融市场近期将继续面临沉重压力--日本央行官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透日本甲府11月2日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里:
* 由于欧洲债务危机,全球金融市场近期将继续面临沉重压力
* 欧洲债务危机近期不太可能得到解决
* 全球经济放缓变得更加严重
* 全球投资者的避险情绪升高
* 如果全球投资者避险操作加速,日圆可能继续升值
* 日本央行正在采取更多的宽松措施,效果将不断显现
* 预计日本经济恢复温和复苏
* 需要关注泰国洪灾对日本企业的影响,尤其是汽车厂商.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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