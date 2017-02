《McLean专栏》会计认列操作可能是MF Global倒闭的重要成因之一

(本文作者为浮华世界(Vanity Fair)的特约编辑,与Joe Nocera合着"All the Devils are Here: The Hidden History of the Financial Crisis".她的第一本书"The Smartest Guys in the Room"是与Peter Elkind合着,後改编为记录片并获得奥斯卡奖提名.以下内容仅代表其个人观点)