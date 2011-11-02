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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 10:25 BJT

〔中国新债〕国家电网下周三将发行100亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月2日电---中国国家电网公司周三公告称,将于下周三(9日)在银行间债市簿记

建档发行100亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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国家电网 100 100 12 11/9簿记建档 工商银行 AAA 11/10 11/11

招商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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