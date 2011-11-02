〔韩国个股〕起亚汽车拟在中国建立第三家汽车工厂,2014年下半年建成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月2日电---韩国起亚汽车(000270.KS)周三表示,计划在中国建立第三家汽车制造工厂,以应对中国这一全球最大汽车市场的需求增长,目标是2014年下半年建成该工厂.
起亚汽车在监管文件中披露,新工厂的年汽车产能为30万辆,将该公司在中国的总产能提高至73万辆.该工厂将于2012年底破土动工.
起亚汽车是现代汽车(005380.KS)子公司,其在中国与东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)和江苏悦达投资(600805.SS)合作生产汽车.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。