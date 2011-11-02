〔韩国个股〕起亚汽车拟在中国建立第三家汽车工厂,2014年下半年建成

路透首尔11月2日电---韩国起亚汽车(000270.KS)周三表示,计划在中国建立第三家汽车制造工厂,以应对中国这一全球最大汽车市场的需求增长,目标是2014年下半年建成该工厂.

起亚汽车在监管文件中披露,新工厂的年汽车产能为30万辆,将该公司在中国的总产能提高至73万辆.该工厂将于2012年底破土动工.

起亚汽车是现代汽车(005380.KS)子公司,其在中国与东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)和江苏悦达投资(600805.SS)合作生产汽车.(完)