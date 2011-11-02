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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 17:11 BJT

〔表格〕德国10月经季节调整失业人口增至294.1万人,失业率为7.0%

以下为详细数据:

德国失业人口

11年10月 11年9月 10年10月

变化(人,经季节调整) +10,000 -22,000 -14,000

数量(百万人,经季节调整) 2.941 2.931 3.147

失业率(经季节调整%) 7.0 6.9 7.5

变化(人,未经季节调整) -58,644 -149,116 -85,680

数量(百万人,未经季节调整) 2.737 2.796 2.941

失业率(未经季节调整%) 6.5 6.6 7.0

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--编译 王丽鑫;审校 田建华/王洋

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