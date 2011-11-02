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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 10:51 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货连四日下跌,受希腊形势及中国数据影响

路透吉隆坡11月2日电--美国原油期货周三连续第四日下跌,为8月以来最长连跌纪录,因对希腊债务危机的忧虑重燃,加之中国制造业活动减缓,促使投资者追捧美元和黄金等资产.

希腊政府周二面临可能垮台危险,执政党议员要求总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职,因其突如其来地要举行公投,可能危及该国的欧元区成员国身份.[ID:nCN1191054]

另外,中国周二公布数据显示10月制造业活动减缓,令前景更添阴霾.

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