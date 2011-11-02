〔国际油市〕NYMEX原油期货连四日下跌,受希腊形势及中国数据影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月2日电--美国原油期货周三连续第四日下跌,为8月以来最长连跌纪录,因对希腊债务危机的忧虑重燃,加之中国制造业活动减缓,促使投资者追捧美元和黄金等资产.
希腊政府周二面临可能垮台危险,执政党议员要求总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职,因其突如其来地要举行公投,可能危及该国的欧元区成员国身份.[ID:nCN1191054]
另外,中国周二公布数据显示10月制造业活动减缓,令前景更添阴霾.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。