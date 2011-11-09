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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 16:28 BJT

〔中国公开市场〕明日将发20亿元三个月期央票,较上周倍增--公告

路透北京11月9日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行20亿元人民币三个月期央票,发行量较上周倍增.

央行上周四招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第10周持平于3.1618%;当日未进行正回购操作.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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