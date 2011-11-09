〔中国公开市场〕明日将发20亿元三个月期央票,较上周倍增--公告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
路透北京11月9日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行20亿元人民币三个月期央票,发行量较上周倍增.
央行上周四招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第10周持平于3.1618%;当日未进行正回购操作.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。