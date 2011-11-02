〔美国个股〕惠普计划开发超低能耗服务器,恐对英特尔构成威胁

路透旧金山11月1日电---惠普(HPQ.N)公布计划,将与芯片(晶片)设计厂商ARMARM.L和超微半导体(AMD)AMD.N等公司合作开发超低能耗服务器(伺服器),此举可能对英特尔的市场主导地位形成威胁.

惠普表示,这项名为Project Moonshot的计划旨在为支持网络及数十亿台移动设备所需的庞大运算基础设备找到替代选择.

惠普将与德州创业企业Calxeda合作开发服务器产品,目标客户是运行大规模远程处理业务的公司如Twitter和Facebook.Calxeda的微处理器运用的是ARM的技术.

惠普服务器部门的超大型主机事业副总裁Paul Santeler表示,新型服务器将明显降低能耗和空间需求.

他称,惠普首款基于Calxeda的服务器平台将于明年上半年推出,但并未披露预估何时销售这个版本的产品.(完)