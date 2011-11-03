〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第10周持平于3.1618%--业内人士

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透上海11月3日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第10周持平于3.1618%.
业内人士稍早还透露,央行公开市场今日未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放960亿元.
央行上周四招标的10亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%.另外,当日未进行正回购操作
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 bp
上周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
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