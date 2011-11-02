〔日本债市〕10年期公债收益率跌破1%,受希腊疑虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月2日电---指标日本10年期公债收益率周三跌破1%,此前希腊意外要求进行全民公投,再度引发对欧债危机协议可行性的担忧.
市场人士称,日本银行业和寿险公司等投资人买入现货公债,带动日债涨势.收益率曲线呈多头趋平,因长期公债收益率下滑程度超过短中期公债.五年期/30年期公债利差从周二的160个基点缩窄至158.5个基点,为约两周来最窄.
此举反映出日本保险商计划将资金转向国内债券,并削减海外债券投资.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。