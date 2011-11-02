〔日本债市〕10年期公债收益率跌破1%,受希腊疑虑影响

市场人士称,日本银行业和寿险公司等投资人买入现货公债,带动日债涨势.收益率曲线呈多头趋平,因长期公债收益率下滑程度超过短中期公债.五年期/30年期公债利差从周二的160个基点缩窄至158.5个基点,为约两周来最窄.