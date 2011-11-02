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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 11:05 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率跌破1%,受希腊疑虑影响

路透东京11月2日电---指标日本10年期公债收益率周三跌破1%,此前希腊意外要求进行全民公投,再度引发对欧债危机协议可行性的担忧.

市场人士称,日本银行业和寿险公司等投资人买入现货公债,带动日债涨势.收益率曲线呈多头趋平,因长期公债收益率下滑程度超过短中期公债.五年期/30年期公债利差从周二的160个基点缩窄至158.5个基点,为约两周来最窄.

此举反映出日本保险商计划将资金转向国内债券,并削减海外债券投资.

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