〔中国基金〕贝祥投资发起成立专注中小企业的南京宁凯基金,规模5亿元

路透上海11月2日电---中国私募股权企业--贝祥投资集团(贝凯投资)宣布,其与南京创投共同发起的南京宁凯基金近日成立.该基金将是一只专注中小型成长性企业的私募股权投资基金,规模为5亿元人民币.

按照贝凯投资城市基金的战略理念,南京宁凯基金将主导以江苏省为主的项目投资,投资领域涉及软件和信息技术、新材料和制造、清洁技术、医疗健康以及消费品和服务等行业.

该集团董事总经理及合伙人双(金+容)清指出,"我们会投资高成长性,高科技的公司,也会投一些PRE-IPO(临近上市)的项目."

他表示,该基金将与行业内的领先企业和优势企业展开深入合作,通过与加拿大和美国顶尖高科技公司、科研机构广泛的合作促进高新技术转移,同时投资企业的横向扩张、纵向并购,帮助企业进行产业链整合,从而进一步做大做强.

此前他曾对路透表示,正致力在中国打造一个基于城市网络的股权投资基金群,已在大连、南京、武汉和成都等地分别成立或筹建一只人民币基金,与当地政府合作,对当地优质公司进行投资.

据清科集团最新数据,10月新增20只人民币股权投资基金,规模为16.06亿美元,平均每只规模约为8,000万美元(折为5亿元人民币).

加拿大前驻华大使贝祥(Howard Balloch)2001年结束其六年大使任期後创建了贝祥集团.去年,贝祥集团的投行业务被加拿大独立投行--加通投资银行集团(Canaccord)(CF.TO)并购.贝祥旗下原有的私募股权投资部门成为了独立公司--贝祥投资集团(贝凯投资).

贝祥投资集团目前管理着一只规模不到5,000万美元的美元基金,正募集一只二期基金.去年6月,其在大连已成立一只规模为5亿元的贝祥大连成长基金,亦主要投资于中小型成长性企业.(完)