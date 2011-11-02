版本:
中国
中国财经报道 | 2011年 11月 2日 星期三 11:19 BJT

〔标题新闻〕客户拖欠英国小企业的帐款达到历史高位,突显该国企业在经济不景气下面临的挑战

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7M132W]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐