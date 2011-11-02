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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 11:13 BJT

〔中国新债〕鞍钢集团下周一将发行40亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月2日电---中国大型钢铁生产商--鞍山钢铁集团周三公告称,将于下周一(7日)在银行间债市

簿记建档发行40亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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鞍钢集团 80 40 12 11/7簿记建档 工行/中行 AAA 11/8 11/9

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鞍钢集团旗下有上市公司--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ).(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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