《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:远离日高,转向关注FED会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼11月2日电---美元兑日圆以外亚洲货币交投在远低于日高处,市场企图从希腊总理言论的冲击中恢复,并将注意力放到今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,以及会中可能释出的第三轮量化宽松(QE3)讯号.希腊总理帕潘德里欧表示,全面公投将是针对援助举措、欧元与欧元区的一次投票.
早间主要汇率走势大致随着欧元波动,其中美元兑坡元似乎再次在密切追随欧元.
上周四与周五在欧盟峰会後的走势已回吐,当前希腊公投虽是主要热点,但意大利债券收益率(殖利率)(及其与德债之间的利差)才是我们的主要担忧.除非欧洲央行(ECB)能够平息意大利债券收益率的飙升态势,否则的话,希腊问题和意大利相比就会显得很轻微了.
午後交易可能淡静,在欧洲开盘前,亚洲市场人士将退居观望.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。