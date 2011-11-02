《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:远离日高,转向关注FED会议

IFR悉尼11月2日电---美元兑日圆以外亚洲货币交投在远低于日高处,市场企图从希腊总理言论的冲击中恢复,并将注意力放到今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,以及会中可能释出的第三轮量化宽松(QE3)讯号.希腊总理帕潘德里欧表示,全面公投将是针对援助举措、欧元与欧元区的一次投票.

上周四与周五在欧盟峰会後的走势已回吐,当前希腊公投虽是主要热点,但意大利债券收益率(殖利率)(及其与德债之间的利差)才是我们的主要担忧.除非欧洲央行(ECB)能够平息意大利债券收益率的飙升态势,否则的话,希腊问题和意大利相比就会显得很轻微了.