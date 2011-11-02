《中国报摘》--其他报纸重要消息11月2日(II)

**经济参考报**

--阳光私募已然"入冬".一方面,在纳入W ind统计的1,340只阳光私募产品中,10月份以来,仍有约811只收益为负,占比高达60%;另一方面,阳光私募的发行也如履薄冰,规模缩水超过六成.

--越来越多的地方政府有强烈投资建设地铁的冲动.截至目前,已经有31个城市轨道交通规划获得批准,"十二五"城市轨道交通投资会超过1万亿元.专家表示,需谨防城市轨道交通建设出现大跃进,谨防一窝蜂的建设地铁,城市应该根据实际情况发展适合自身的轨道交通.

**证券时报**

--工信部发布报告称,1-9月,电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资6,492亿元,同比增长62%,而产业经济效益波动明显,企业亏损额开始上升.1-8月,全行业实现主营业务收入4.68万亿元,同比增长21%;利润1,678亿元,同比增长7.9%.

--中国证监会首席会计师贾文勤近日表示,证监会正在制定企业内部控制实施和评价工作的监管规程,对于在内部控制信息披露中造假,故意隐藏内控缺陷行为实施惩罚,包括必要的行政处罚措施.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/宿泱韫; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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