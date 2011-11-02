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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 11:25 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元接近三周低点,希腊公投消息令投资客惊慌

* 希腊不确定性威胁欧元区债务协议

* 欧元支撑位暂时料在1.3565美元

* 欧元兑美元一个月隐含波动率触及一个月高位

* 关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,但对美元的影响料将有限

路透东京11月2日电---欧元兑美元周三徘徊在三周低点附近,此前录得5月以来最大两日跌幅;希腊意外呼吁进行全民公投引发有关欧元区债务协议的恐慌,打压风险资产大挫.

交易员在欧元下跌後回补空仓,扶助欧元兑美元EUR=持稳于1.3695美元,与上周四所及七周高位1.4248美元渐行渐远.美元指数.DXY由此接近77.400的三周高位,与周二高点77.676相去不远.

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