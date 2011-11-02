〔东京汇市〕欧元兑美元接近三周低点,希腊公投消息令投资客惊慌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 希腊不确定性威胁欧元区债务协议
* 欧元支撑位暂时料在1.3565美元
* 欧元兑美元一个月隐含波动率触及一个月高位
* 关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,但对美元的影响料将有限
路透东京11月2日电---欧元兑美元周三徘徊在三周低点附近,此前录得5月以来最大两日跌幅;希腊意外呼吁进行全民公投引发有关欧元区债务协议的恐慌,打压风险资产大挫.
交易员在欧元下跌後回补空仓,扶助欧元兑美元EUR=持稳于1.3695美元,与上周四所及七周高位1.4248美元渐行渐远.美元指数.DXY由此接近77.400的三周高位,与周二高点77.676相去不远.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。