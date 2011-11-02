〔全球能源〕新兴市场燃料需求旺盛将支撑市场,尽管发达国家需求减弱

路透新加坡11月1日电---参加新加坡一个能源会议的人士周二表示,新兴市场燃料需求强劲增长将令全球供应吃紧,并使能源价格保持高位,即使发达经济体的需求减弱.

巴西国有石油公司Petrobras的首席执行官Jose Sergio Gabrielli称,尽管2008年爆发金融危机,之後又出现经济衰退,过去五年的日需求量仍自约8,400万桶,增至8,700万桶.

中国和印度等新兴国家确保了在这十年间的那些好日子里,消费量都能稳步增加.

"这也是为什麽我预计,未来5-10年油价不会下跌,"Gabrielli在参加新加坡国际能源周(SIEW)会议间隙向路透表示.