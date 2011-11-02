〔全球能源〕新兴市场燃料需求旺盛将支撑市场,尽管发达国家需求减弱

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透新加坡11月1日电---参加新加坡一个能源会议的人士周二表示,新兴市场燃料需求强劲增长将令全球供应吃紧,并使能源价格保持高位,即使发达经济体的需求减弱.
巴西国有石油公司Petrobras的首席执行官Jose Sergio Gabrielli称,尽管2008年爆发金融危机,之後又出现经济衰退,过去五年的日需求量仍自约8,400万桶,增至8,700万桶.
中国和印度等新兴国家确保了在这十年间的那些好日子里,消费量都能稳步增加.
"这也是为什麽我预计,未来5-10年油价不会下跌,"Gabrielli在参加新加坡国际能源周(SIEW)会议间隙向路透表示.
他还称,要想满足需求及弥补现有油田的产量下降, 未来10年,全球原油日产能必须增加4,000万桶-6,500万桶.
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)