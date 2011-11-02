〔韩国经济〕统计口径调整或令通胀率减少高达0.5个百分点--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月2日电---消息人士周三对路透表示,韩国统计局调整消费者物价指数(CPI)统计口径,可能导致该国11月CPI增幅减少高达0.5个百分点.
消息人士称,韩国统计机构将从11月开始,在统计CPI时剔除金戒指这一项,此前韩国企划财政部10月表示,由于需求趋疲,金戒指不再包含在CPI数字中.
消息人士称,剔除金戒指後,经权重调整後的通胀率将降低0.3-0.5个百分点.
韩国统计局周二公布,10月CPI按年增幅为3.9%,为10个月最低.
韩国统计局每隔五年微调一次CPI统计口径.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。