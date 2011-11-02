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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 12:00 BJT

〔韩国经济〕统计口径调整或令通胀率减少高达0.5个百分点--消息

路透首尔11月2日电---消息人士周三对路透表示,韩国统计局调整消费者物价指数(CPI)统计口径,可能导致该国11月CPI增幅减少高达0.5个百分点.

消息人士称,韩国统计机构将从11月开始,在统计CPI时剔除金戒指这一项,此前韩国企划财政部10月表示,由于需求趋疲,金戒指不再包含在CPI数字中.

消息人士称,剔除金戒指後,经权重调整後的通胀率将降低0.3-0.5个百分点.

韩国统计局周二公布,10月CPI按年增幅为3.9%,为10个月最低.

韩国统计局每隔五年微调一次CPI统计口径.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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