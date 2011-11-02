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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 11:22 BJT

〔中国新债〕宁波杭州湾大桥下周一将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月2日电---中国宁波市杭州湾大桥发展有限公司周三公告称,将于下周一(7日)在银行间市场

簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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宁波杭州 18 3 12 11/7簿记建档 农业银行 AA 11/9 11/10

湾大桥

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

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