〔日本股市〕早盘收低近2%,因希腊债务疑虑重燃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月2日电---日本股市日经指数周三早盘收低近2%,追随此前海外股市跌势,因希腊意外宣布将就欧盟的救助计划举行全民公投,而该计划原被投资者视作欧债危机解决方案.
日经指数跌破25日移动均线切入位约8,728点构成的支撑,目前该点位成为阻力位.
"日经指数显然跌破了25日移动均线的支撑,投资者因欧洲局势再次出现不确定性而抛售股票,"立花证券运营官Kenichi Hirano表示.
他补充道:"上周欧洲达成救援计划後,美国和日本股市上涨过快,所以市场突然回吐这些涨幅."
小松制作所(6301.T)等制造类股跌幅居前.小松制作所重挫5.4%,索尼(6758.T)下跌2.7%.
日经指数.N225跌1.9%至8,665.20点,稍早一度跌至三周盘中低点8,641.77.东证股价指数.TOPX跌1.9%至740.14点.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。