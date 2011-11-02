〔日本股市〕早盘收低近2%,因希腊债务疑虑重燃

路透东京11月2日电---日本股市日经指数周三早盘收低近2%,追随此前海外股市跌势,因希腊意外宣布将就欧盟的救助计划举行全民公投,而该计划原被投资者视作欧债危机解决方案.

日经指数跌破25日移动均线切入位约8,728点构成的支撑,目前该点位成为阻力位.

"日经指数显然跌破了25日移动均线的支撑,投资者因欧洲局势再次出现不确定性而抛售股票,"立花证券运营官Kenichi Hirano表示.

他补充道:"上周欧洲达成救援计划後,美国和日本股市上涨过快,所以市场突然回吐这些涨幅."

小松制作所(6301.T)等制造类股跌幅居前.小松制作所重挫5.4%,索尼(6758.T)下跌2.7%.

日经指数.N225跌1.9%至8,665.20点,稍早一度跌至三周盘中低点8,641.77.东证股价指数.TOPX跌1.9%至740.14点.(完)