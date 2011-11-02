〔中国信用债评级〕联合资信将楚雄州开投评级展望由稳定调为负面

* 发行主体: 楚雄州开发投资有限公司

* 发行量及品种: 2010楚雄债

* 评级公司: 联合资信评估有限公司

* 评级调整情况:主体评级维持AA-,评级展望由"稳定"调至"负面"

债项评级维持AA

路透上海11月2日电---中国联合资信评估有限公司周三发布跟踪评级报告,将楚雄州开发投资有限公司评级展望从"稳定"调整为"负面";对其主体长期信用评级和债项评级则分别维持在AA-和AA.

刊登在中国债券信息网的报告称,楚雄州开投作为云南省楚雄州基础设施建设和经营的主体,投资与经营受政府影响较大.但自今年4月以来,政府领导层发生较大变动,并暴露出政策性投资额较大,债务规模较高,资金压力及未来偿债压力大等问题,因此将评级展望调整为负面.

报告表示,跟踪期内,楚雄州开投债务规模上升,受益于政府划拨导致的净资产同比大幅增长,其债务负担指标并未明显提高,但划拨资产创造收益能力及变现能力较弱.同期,公司对政府应收账款及其他应收款大幅上升,日常经营和债务偿还在很大程度上依赖于政府的政策及资金支持,而楚雄州财政资金压力加大,可能影响公司对其应收款项的回收效率.

不过报告指出,楚雄州开投所发债券由其下属子公司股权作质押担保,经最新评估,质押资产价值较上年同期有所上升,为债券发行额度的1.58倍,有助于提升债券偿付的安全性.

截至2010年底,楚雄州开投注册资本5.1亿元人民币,资产总额245.91亿元.当年实现营业收入26.81亿元,利润总额5.16亿元.(完)