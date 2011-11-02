〔中国信用债评级〕联合资信将楚雄州开投评级展望由稳定调为负面

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体: 楚雄州开发投资有限公司
* 发行量及品种: 2010楚雄债
* 评级公司: 联合资信评估有限公司
* 评级调整情况:主体评级维持AA-,评级展望由"稳定"调至"负面"
债项评级维持AA
路透上海11月2日电---中国联合资信评估有限公司周三发布跟踪评级报告,将楚雄州开发投资有限公司评级展望从"稳定"调整为"负面";对其主体长期信用评级和债项评级则分别维持在AA-和AA.
刊登在中国债券信息网的报告称,楚雄州开投作为云南省楚雄州基础设施建设和经营的主体,投资与经营受政府影响较大.但自今年4月以来,政府领导层发生较大变动,并暴露出政策性投资额较大,债务规模较高,资金压力及未来偿债压力大等问题,因此将评级展望调整为负面.
报告表示,跟踪期内,楚雄州开投债务规模上升,受益于政府划拨导致的净资产同比大幅增长,其债务负担指标并未明显提高,但划拨资产创造收益能力及变现能力较弱.同期,公司对政府应收账款及其他应收款大幅上升,日常经营和债务偿还在很大程度上依赖于政府的政策及资金支持,而楚雄州财政资金压力加大,可能影响公司对其应收款项的回收效率.
不过报告指出,楚雄州开投所发债券由其下属子公司股权作质押担保,经最新评估,质押资产价值较上年同期有所上升,为债券发行额度的1.58倍,有助于提升债券偿付的安全性.
截至2010年底,楚雄州开投注册资本5.1亿元人民币,资产总额245.91亿元.当年实现营业收入26.81亿元,利润总额5.16亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。