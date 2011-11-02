〔中国经济〕通胀压力仍大,明年继续着力"三个平衡"--财政部副部长(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 明年继续着力三个平衡:经济稳定快速增长,结构转型及通胀管理

* 物价上涨压力仍大,财税改革继续推进

* 地方融资平台风险可控,房地产调控面临挑战

路透北京/香港11月2日电---中国财政部副部长李勇周三称,中国经济正面临诸多挑战,物价上涨的压力仍然很大;明年经济工作将继续着力于三个平衡,即保持经济稳定快速增长、结构转型以维持可持续发展及通胀管理.

他在北京出席一论坛时并称,国际经济复苏的不确定和不稳定性在增加,过多的流动性令全球通胀压力明年持续存在并加大.

"目前中国经济仍朝着预期的方向发展,总的来说,既有有利因素又面临压力,全球经济复苏不确定不确定性在增加...贸易保护主义抬头,主权债务危机依然存在,"他说.

李勇指出,中国的银行体系是比较健康的状态,地方政府融资平台的风险也在可控范围内,而房地产调控仍然是一个重大挑战

他表示,中国将与其他国家、世界银行及国际货币基金组织(IMF)一道帮助欧洲应对债务危机.

在被问及中国是否会出手购买欧洲国家主权债务时,他称,"这个我不知道,"并拒绝置评.

而中国商务部部长助理仇鸿同日则在香港表示,"政府仍在关注欧债危机,希望能够顺利解决,出口目前仍然是稳定.但增长速度下跌,今年基本上属于前高後低."

欧债危机昨日再掀波澜,因希腊总理帕潘德里欧突如其来要求就欧盟救助计划举行全民公投,此举可能危及希腊的欧元区成员国身份.欧美股市震荡下跌,欧元/美元EUR=跌至约三周低位.[CDEPTH-GR]

G20国家领导人和财经首长将将于11月3-4日法国戛纳(坎城/康城,Cannes)召开,届时将具体提出经济方面的承诺以及时间表,希望解决触发2007-09年危机的的失衡状况[ID:nCN1188678].

欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林已飞赴亚洲造访中国和日本.中国方面回应十分谨慎,日本仅表示将继续购买该机构发行的债券.[ID:nCN1185854]

**扩大内需并不容易**

基于全球经济复苏环境不确定性加大,李勇指出,国际贸易保护主义的抬头,人民币升值,原料成本上升等诸多因素,中国出口企业面临很大困难.同时中国扩大内需以及经济结构转型也并不容易.

"转变经济发展方式和模式仍然是一件艰难的事."李勇指出,中央政府希望经济保持一个适度的发展速度,但地方政府仍然热衷于GDP快速增长,同时输入型通胀压力加大等等,都使中国面临很大的价格上涨压力.

他指出,中国经济工作中的关键任务是经济增长速度,结构调整以及物价问题,因此会采取比较灵活的政策,同时会进一步控制政府开支,加快财税改革,改善民生,并提供更多的公共服务.

中国中央电视台周二引述国务院总理温家宝表示,当前世界经济复苏步伐缓慢而艰难,中美两国经贸关系机遇多于挑战,中方将坚定实施扩大内需的政策,致力于保护知识产权,鼓励中资企业积极对美投资.

在宏观调控见效以及外部经济恶化的合力下,中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.[ID:nCN1189060]

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.(完)