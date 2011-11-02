〔日股业绩〕索尼下调年度营业利润预估达90%,降全年电视销售预期(更新版)

(新增更多内容)

* 索尼将净利预估从获利600亿日圆下调至亏损900亿日圆

* 液晶电视年销售预估下调9%

* 年初至今索尼股价下挫近50%,日经指数则下跌14%

路透东京11月2日电---日本索尼(6758.T)周三将全年营业利润展望下调90%至三年来最低水平,因泰国洪水打乱该公司照相机生产步调,而日圆强势和欧美电视销售不振早已让该公司吃足苦头.

索尼称泰国洪水造成预期获利减少250亿日圆,并将电视年销售量预期下调近10%至2,000万台.