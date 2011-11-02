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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 15:36 BJT

〔日股业绩〕日产汽车六个月集团营业利润3,096.8亿日圆,同比减少7.5%

路透东京11月2日电---日本日产汽车(7201.T)周三公布:

* 六个月集团营业利润为3,096.8亿日圆,同比减少7.5%

* 六个月集团经常性利润2,953.7亿日圆,同比减少6.3%

* 六个月集团净利1,834.3亿日圆,同比减少12%

* 第二季集团净利为984.1亿日圆,同比减少3.3%

* 第二季集团经常性利润为1,476.8亿日圆,同比减少7.8%

* 第二季集团营业利润为1,593.1亿日圆,同比减少4.6%

* 预计2011/12年度集团营业利润5,100亿日圆

* 预计2011/12年度集团经常性利润4,800亿日圆

* 预计2011/12年度集团净利2,900亿日圆

* 预计2011/12年度美元兑日圆平均汇率79.9日圆

* 2011/12年度全球销量预估调高至475万辆

(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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