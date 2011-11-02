〔日股业绩〕日产汽车六个月集团营业利润3,096.8亿日圆,同比减少7.5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月2日电---日本日产汽车(7201.T)周三公布:
* 六个月集团营业利润为3,096.8亿日圆,同比减少7.5%
* 六个月集团经常性利润2,953.7亿日圆,同比减少6.3%
* 六个月集团净利1,834.3亿日圆,同比减少12%
* 第二季集团净利为984.1亿日圆,同比减少3.3%
* 第二季集团经常性利润为1,476.8亿日圆,同比减少7.8%
* 第二季集团营业利润为1,593.1亿日圆,同比减少4.6%
* 预计2011/12年度集团营业利润5,100亿日圆
* 预计2011/12年度集团经常性利润4,800亿日圆
* 预计2011/12年度集团净利2,900亿日圆
* 预计2011/12年度美元兑日圆平均汇率79.9日圆
* 2011/12年度全球销量预估调高至475万辆
(完)
--编译 洪曦;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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