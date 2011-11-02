〔中国债市动态〕现券收益率延续跌势,10年国债成交下破3.70%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月2日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率延续跌势,流动性持续向宽,昨日公布的官方PMI数据不佳加深了对经济增长的忧虑,货币政策将逐步放松的预期再升温,现券全面走强态势未改,其中期限10年左右国债成交对应收益率下破3.70%.
"所有的(收益率)都在跌,长的跌幅基本都有5个点,10年国债已经3.70%以下了,"上海一银行交易员称.
中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.[ID:nCN1189112]
他并指出,由于资金面不断缓和,亦支撑了短券走势,今日AAA评级的短融收益率再下滑约10个基点(bp).
银行间市场周三回购利率CNREPO=CFXS续跌,因央行回笼资金力度较上周明显减弱,且月初流动性本就宽裕,不过考虑到下周一将例行上缴存款准备金,回购利率跌势料难以延续.[CN/CN]
剩馀期限约9.8年的国债110019券最新报价收益率CN110019=CFXM为3.73%/3.68%,上日尾盘为3.75%/3.7250%.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。