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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 12:13 BJT

《全球市场》欧债疑虑重燃打压亚洲股市及欧元,关注FOMC会议决定

* MSCI除日本外亚太股指跌逾1%,日经指数跌2%

* 欧元兑美元徘徊在近三周低位

* 美元指数持坚,令大宗商品承压

* 亚洲信贷市场走阔,避险买盘打压10年期日本公债收益率跌破1%

路透东京11月2日电---亚洲股市周三下跌,欧元兑美元徘徊在三周低点附近,此前希腊突然呼吁举行全民公投,令有关上周甫达成的欧洲债务协议可行性的忧虑重燃,投资者随後削减风险资产.

股市回吐上周压抑後的反弹所录得的所有涨幅.此前欧洲领导人发布声明,就扶助减少希腊巨额债务、增强欧元区救援基金救助能力及巩固银行业的基本框架达成协议.

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