《全球市场》欧债疑虑重燃打压亚洲股市及欧元,关注FOMC会议决定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* MSCI除日本外亚太股指跌逾1%,日经指数跌2%
* 欧元兑美元徘徊在近三周低位
* 美元指数持坚,令大宗商品承压
* 亚洲信贷市场走阔,避险买盘打压10年期日本公债收益率跌破1%
路透东京11月2日电---亚洲股市周三下跌,欧元兑美元徘徊在三周低点附近,此前希腊突然呼吁举行全民公投,令有关上周甫达成的欧洲债务协议可行性的忧虑重燃,投资者随後削减风险资产.
股市回吐上周压抑後的反弹所录得的所有涨幅.此前欧洲领导人发布声明,就扶助减少希腊巨额债务、增强欧元区救援基金救助能力及巩固银行业的基本框架达成协议.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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