〔中国货币市场〕央行回笼力度锐减助回购利率续降,下周缴存料跌势难续(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月2日电---中国银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS续跌,因央行回笼资金力度较上周明显减弱,且月初流动性本就宽裕,不过考虑到下周一将例行上缴存款准备金,回购利率跌势料难以延续.

交易员并指出,四季度监管层料以巩固经济和政策成果为主,已显露出较为明显的维稳意图,预计可助资金面减少大起大落的局面.

"公开市场回笼力度收缩,资金面好转很多,由紧张转为泛滥."上海一银行交易员称.

央行周二发行了100亿元人民币一年期央票,同时并未进行正回购操作;而上周二在发行190亿元一年期央票之余,央行还进行了450亿元28天期和550亿元七天期正回购,全周共计净回笼资金190亿元.

不过上述交易员也指出,回购利率料很快将止跌回稳,"近期有个保证金补缴还有例行旬缴,所以利率暂时不会出现断崖下行的."

金融机构一般于每月的5日、15日、25日上缴存款准备金,本月5日因适逢周末将顺延至下周一(7日).而考虑到上月末银行冲存款的因素,月初首次缴存金额可能较大.

央行8月下旬发布通知调整存款准备金缴存基数范围,将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.工行(601398.SS)等六大银行自9月5日起分三个阶段上缴,其他金融机构自9月15日起分六个阶段上缴.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1163 3.3157 -19.94

七天CN7DRP=CFXS 3.7003 4.4016 -70.13

14天CN14DRP=CFXS 3.8080 4.4018 -59.38

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1109 3.3069 -19.60

七天CHICNY7D=CFXS 3.7086 4.3678 -65.92

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1300 3.3100 -18.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7200 4.3480 -62.80

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7900 4.3600 -57.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0964 3.3025 -20.61

七天SHICNYSWD= 3.6958 4.3542 -65.84

三个月SHICNY3MD= 5.7033 5.7693 -6.60

====================================================================(完)