〔中国汇市〕人民币兑美元早盘窄幅震荡,欧债问题再生波澜

* 人民币兑美元早盘窄幅震荡

* 希腊横生枝节威胁欧元区债务协议

* 市场关注美联储政策会议结果

路透上海11月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三早盘窄幅震荡.希腊准备就欧盟救助计划举行全民公投,这一意外决定可能威胁欧元区债务协议.面对诸多的不确定性,市场关注焦点转向美联储的政策会议.

不过交易员表示,境内购汇盘仍然积极,这一需求使得人民币即期汇价始终保持在中间价偏低水平交易.

北京时间11:53,人民币兑美元即期报6.3549元,较上日收盘6.3543元微跌.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3297元,上日中间价为6.3293元.

上海一位外资行交易员称,中间价开的比较平稳,所以早盘市场变动也不是很大,近期交投主要集中在6.34-6.36区间.

他表示,判断後市存在很多的不确定性,如果欧债危机不能得到妥善解决,那麽人民币兑美元将面临回调压力.

"不过眼下大家更关心的应该是美联储会议,看是不是会有进一步的宽松政策,"上海另一位银行交易员称,"总的来说,现在就是比谁更糟的时代,看样子,欧元区可能更让人担心一些."

北京时间11:54,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3685/15,上日尾盘为6.3750元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3890/10元,上日尾盘报6.4015元.

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,这是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

东京汇市欧元兑美元周三徘徊在三周低点附近,此前录得5月以来最大两日跌幅;希腊意外呼吁进行全民公投引发有关欧元区债务协议的恐慌,打压风险资产大挫.[FRX/CN]

美联储将在1630GMT发表会後声明,美联储主席贝南克随後于1815GMT召开记者会.欧洲央行也将在周四举行会议,周五美国将公布重要的就业数据.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)