《外汇动态》欧元小涨,受少量空头回补和止损买盘推助

0412GMT--欧元EUR=小幅上涨,少量空头回补推升欧元至盘中高位1.3732美元,欧元上扬过程中触发了据称在1.3720-40美元之间的部分止损单.

多位交易商表示,市场上的欧元仓位情况仍然偏空,不排除再次上演一波修正上涨行情的可能性,特别是在1.3750-70美元附近潜伏着更多的停止单.

但是,挂在1.3800美元处的卖单仍可能阻止欧元进一步走升,部分交易商准备在欧元迈入1.3800-1.3850美元区域时,即刻作空.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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