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公司新闻(中文) | 2011年 11月 2日 星期三 12:36 BJT

〔中国能源〕中海油日加工24万桶的惠州炼厂将于下周重启--消息

路透北京11月2日电---一名业内消息人士周三称,中国海洋石油总公司(简称中国海油,CNOOC)将于下周重启日加工24万桶的惠州炼厂,结束为期约一个月的检修.中国海油是中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)的母公司.

该消息人士称,惠州炼厂本月日加工量或将达到198,300桶,高于上月平均每日21,200桶的水平.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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