〔澳新汇市〕澳元和新西兰元从低点小幅回升,关注美联储会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月2日电---澳元和新西兰元连挫两日後周三企稳,市场静候观察美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会推出更多刺激措施.
澳元兑美元AUD=D4从周二低点1.0272美元微升至1.0364美元,交易商轧平澳元头寸.澳元在仅仅两日内便大跌逾3%.
美联储政策会议後声明定于1630GMT公布,主席贝南克将于1815GMT召开新闻发布会.即使美联储此次会议并未提出新的举措,他也可能会为进一步放宽货币政策作铺垫.
澳元支撑位在1.0232美元,即10月从0.9388美元升至1.0753美元这波升势的38.2%回档位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。