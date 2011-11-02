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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 12:56 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元从低点小幅回升,关注美联储会议

路透惠灵顿/悉尼11月2日电---澳元和新西兰元连挫两日後周三企稳,市场静候观察美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会推出更多刺激措施.

澳元兑美元AUD=D4从周二低点1.0272美元微升至1.0364美元,交易商轧平澳元头寸.澳元在仅仅两日内便大跌逾3%.

美联储政策会议後声明定于1630GMT公布,主席贝南克将于1815GMT召开新闻发布会.即使美联储此次会议并未提出新的举措,他也可能会为进一步放宽货币政策作铺垫.

澳元支撑位在1.0232美元,即10月从0.9388美元升至1.0753美元这波升势的38.2%回档位.

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