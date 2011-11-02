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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 12:55 BJT

〔东京美债〕10年期美国公债价格下跌,三日连涨後稍事喘息

路透新加坡11月2日电---美国10年期公债周三在亚洲市场小幅下跌,在三日连涨之後稍作喘息.此前股市下跌和欧债担忧重燃,曾引发对债券的避险买盘.

10年期美债US10YT=RR价格下跌9/32,收益率(殖利率)报2.024%,较周二美国尾盘上涨约3个基点.周二10年债收益率触及三周低点1.950%,较上周2.420%的高点下跌约47个基点.

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