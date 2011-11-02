〔东京美债〕10年期美国公债价格下跌,三日连涨後稍事喘息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月2日电---美国10年期公债周三在亚洲市场小幅下跌,在三日连涨之後稍作喘息.此前股市下跌和欧债担忧重燃,曾引发对债券的避险买盘.
10年期美债US10YT=RR价格下跌9/32,收益率(殖利率)报2.024%,较周二美国尾盘上涨约3个基点.周二10年债收益率触及三周低点1.950%,较上周2.420%的高点下跌约47个基点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。